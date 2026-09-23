Alimentation durable : dix jours d’animations dans le Beauvaisis

Dans le cadre de la Semaine de l’alimentation durable, prévue du 16 au 25 octobre 2026, la Communauté d’agglomération du Beauvaisis et ses partenaires proposeront des rendez-vous autour de l’alimentation. Le programme invite à découvrir les productions locales, à réduire le gaspillage ou encore à mieux comprendre les liens entre alimentation, santé et environnement.

Des ateliers pour tous les publics

La semaine débutera par une découverte des portraits des exploitations agricoles du Beauvaisis sur les réseaux sociaux de la communauté d’agglomération et son site internet, ainsi qu’un atelier consacré aux alternatives au café à l’Écospace de la Mie-au-Roy, à Beauvais. Le lendemain, la place Jeanne-Hachette accueillera, de 9h à 16h, un forum de l’alimentation durable avec des producteurs et différents acteurs locaux. Des ateliers, des animations culinaires et musicales ainsi que des activités autour du compostage seront proposés.

D’autres rendez-vous auront lieu dans plusieurs communes. À Laversines, une tablée de village permettra de préparer des recettes locales avant un repas partagé. À Crèvecoeur-le-Grand, une journée associera alimentation et activité physique. À Bailleul-sur-Thérain, une marche gourmande de 8 à 10 km conduira les participants à la découverte du Verger Potager de Bailleul et de produits locaux.

Plusieurs rendez-vous sont également prévus à Beauvais et dans les environs, notamment une visite du FoodLab et de l’atelier laitier d’UniLaSalle, un atelier consacré à l’alimentation durable et une visite de la chocolaterie Mon Pari Gourmand à Allonne.

Un week-end de clôture est prévu à la Maladrerie Saint-Lazare, du 23 au 25 octobre. Au programme : visite, ciné-débat et dégustation le vendredi, journée consacrée au jardin et à la santé le samedi, puis journée familiale avec ateliers, spectacles, cuisine zéro gaspi et dégustation de soupe le dimanche.



