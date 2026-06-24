Alternance : le commerce normand résiste malgré la baisse des aides

Avec 4 311 contrats d’alternance signés en 2025, dont 4 020 contrats d’apprentissage, le commerce normand confirme sa capacité à maintenir ses recrutements malgré un environnement moins favorable. Selon l’Opcommerce, la baisse reste limitée à 5% par rapport à l’année précédente, alors même que les dispositifs d’aide à l’apprentissage ont été revus à la baisse au niveau national. Cette résistance s’explique notamment par les besoins constants des entreprises du secteur, qui continuent d’utiliser l’alternance comme un outil de transmission des compétences et de préparation des futurs recrutements.

La dynamique touche l’ensemble de la Normandie, avec une forte présence en Seine-Maritime, où se concentrent plusieurs grands pôles commerciaux. Des commerces de proximité aux grandes enseignes, les entreprises continuent d’utiliser l’alternance pour former leurs futurs collaborateurs, notamment via des formations de niveau BTS et BUT, qui représentent près d’un tiers des contrats signés dans la région.

L’alternance s’impose comme un levier stratégique de compétitivité.

À l’échelle nationale, le maintien de plus de 107 000 contrats d’alternance dans les entreprises du commerce illustre l’importance croissante de ce dispositif pour l’économie française. Face aux difficultés de recrutement observées dans de nombreux secteurs, les entreprises considèrent désormais l’alternance comme un investissement stratégique permettant de sécuriser leurs besoins en compétences à moyen terme. Cette évolution est particulièrement visible dans les secteurs du commerce et de la distribution, confrontés à des transformations rapides liées à la digitalisation, à l’évolution des comportements d’achat et au développement du commerce en ligne.