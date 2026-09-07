Amazing Ladies célèbre ses 5 ans et ouvre une catégorie Deeptech

En France, seulement 9% des start-ups créées en 2025 ont été fondées exclusivement par des femmes. Un chiffre qui rappelle le chemin qui reste à parcourir pour renforcer la place des entrepreneures dans l’écosystème tech et leur accès aux opportunités de développement. Porté par La French Tech Lille, Amazing Ladies revient en 2026 avec une nouveauté : la création d’une catégorie Deeptech, destinée aux entrepreneures qui développent des innovations de rupture.

Pour cette édition anniversaire, une vingtaine de partenaires, acteurs de l’écosystème régional, se mobilisent autour du programme pour proposer aux lauréates coaching, expertises et lots et les aider à accélérer leur développement. En 2025, Amazing Ladies avait reçu 50 candidatures, un record pour le concours. «En cinq éditions, Amazing Ladies est devenu bien plus qu’une remise de prix : un programme de mise en lumière, de rencontres et d’accélération pour les femmes qui entreprennent dans la tech et l’innovation en Hauts-de-France» témoigne Sam Dahmani, directeur général La French Tech Lille.

Il existe désormais trois nouvelles catégories pour candidater en 2026. LAUNCH : Pour les porteuses de projet avec une création prévue d’ici la fin de l’année et une preuve de concept réalisée ; BOOST : Pour les structures déjà en activité et réalisant du chiffre d’affaires ; et enfin DEEPTECH (nouveauté 2026) : Pour les solutions basées sur une innovation de rupture, avec un brevet déposé ou en cours de dépôt. Pour rappel, les entrepreneures ont jusqu’au dimanche 20 septembre à 23h59 pour déposer leur candidature sur ce lien : https://airtable.com/appCzgro8hNjvxMtM/shr2W2xkpJzJJRTiS