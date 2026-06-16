Ancien doctorant à Dijon, Thierry Dauxois prend la tête du CNRS

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) change de direction. Thierry Dauxois a été nommé président-directeur général de l’établissement le 10 juin 2026 par le président de la République, sur proposition de Philippe Baptiste, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace.

Un parcours ancré dans la recherche publique

Né à Toulouse en 1967, Thierry Dauxois est ancien élève de l’École normale supérieure de Lyon et docteur en physique. Le quinquagénaire a préparé sa thèse en physique à Dijon sous la direction de Michel Peyrard. Recruté au CNRS en 1994, il a développé l’essentiel de sa carrière au sein de l’organisme. Il a notamment dirigé le Laboratoire de physique de l’ENS de Lyon entre 2012 et 2020, avant de devenir vice-président recherche de l’établissement puis directeur de CNRS Physique à partir de juillet 2021.

Depuis cinq ans, il est membre du Conseil scientifique de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Cette année, il a également été auditeur de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN).

Une expertise reconnue en physique

Les travaux de Thierry Dauxois portent principalement sur la physique non linéaire et la physique statistique. Spécialiste des systèmes dynamiques, du chaos et des phénomènes ondulatoires, il a consacré une partie de ses recherches à l’étude des ondes non linéaires ainsi qu’aux systèmes avec forces à longue portée.

Ses recherches se sont progressivement élargies à la dynamique des fluides stratifiés en densité ou en rotation, notamment dans les océans, en associant approches analytiques et expérimentales. Cette activité scientifique a donné lieu à plus d’une centaine d’articles publiés et à l’organisation de 18 colloques scientifiques internationaux.



