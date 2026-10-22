Apnea Sub : plongée au cœur d’une invention régionale

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CCI Campus Moselle propose une formation pour mieux manager les différentes générations
22/10/2026 LGFR
Moselle (57)
Le marché est une niche mais l’ouverture à l’international, une évidence. Fondée par Ludovic Lahccen, Apnea Sub a imaginé une innovation jusqu’alors inexistante dans le milieu de la plongée : un système de lestage ultra mobile qui a nécessité plus de quatre ans de recherche et développement.
Ludovic Lahccen, fondateur d’Apnea Sub. ©Lena Heleta
Les différents poids, en inox, peuvent être modulés par le pratiquant. ©Lena Heleta
©Lena Heleta
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22/10/2026 L.R
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