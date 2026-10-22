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Apnea Sub : plongée au cœur d’une invention régionale

Le marché est une niche mais l’ouverture à l’international, une évidence. Fondée par Ludovic Lahccen, Apnea Sub a imaginé une innovation jusqu’alors inexistante dans le milieu de la plongée : un système de lestage ultra mobile qui a nécessité plus de quatre ans de recherche et développement.

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 22 octobre 2026 - Mis à jour le 22 octobre 2026
<p>Graphiste de formation, Ludovic Lahccen est aussi un apnéiste aguerri, pratiquant depuis tout jeune en loisirs et depuis une dizaine d’années en club. Comme tout bon sportif, il cherche à progresser et teste les différents solutions de lestage : «<em>Sous l’eau, on cherche le moins de frictions possibles, pour être le plus hydrodynamique. Aujourd’hui, il existe deux systèmes : la ceinture de plomb, qui bouge et peut gêner les mouvements ; et les plombs de cou qui pèsent sur les cervicales et ne sont pas forcément modulables</em>». Jusqu’à cinq kilos peuvent ainsi peser sur les cervicales ; .

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