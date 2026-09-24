Auchan en passe de céder 17 supermarchés à Lidl

Le distributeur Auchan a annoncé jeudi être en passe de céder ses 17 supermarchés, qui n'avaient pas trouvé repreneur, à l'enseigne Lidl, finalisant ainsi la transformation de son réseau de 266 supermarchés dont la plupart ont été vendus ou transférés.

En novembre 2025, l'enseigne avait lancé un projet de "transformation" de son réseau de magasins afin de se concentrer sur ses hypermarchés.

"13 supermarchés, dont les caractéristiques spécifiques de surface, d'emplacement et de potentiel le justifient, resteraient dans le périmètre d'Auchan Retail France sous d'autres formats", rappelle Auchan dans son communiqué jeudi.

164 ont été transférés dans l'entité A+Super, détenue par Auchan Retail France mais exploitée en franchise par Intermarché ou Netto. Le transfert débutera le 1er octobre et les changements d'enseigne s'étaleront jusque mai 2027.

Le groupement Mousquetaires (Intermarché, Netto) a également acquis 72 supermarchés qui étaient mis en vente par Auchan.

C'est donc pour l'acquisition de 17 magasins restants que Auchan est entré en négociations exclusives avec Lidl.

"Présentée aux instances représentatives du personnel ce jeudi 24 septembre 2026 et soumis à l'autorisation des autorités de la concurrence, cette opération pourrait être effective au premier trimestre 2027", précise Auchan .

"Avec une solution désormais identifiée pour chacun des 266 magasins intégrés concernés, cette transformation ne prévoit ainsi aucune fermeture", se félicite Auchan.

Le distributeur tient jeudi un comité social et économique exceptionnel.