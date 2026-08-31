Autun accueillera les Journées européennes du Patrimoine samedi 19 et dimanche 20 septembre. Pendant deux jours, habitants et visiteurs pourront explorer les différentes périodes de l’histoire de la cité, de l’Antiquité à l’architecture contemporaine. Plusieurs lieux seront accessibles librement, dont le Trésor de la cathédrale Saint-Lazare, le Muséum d’Histoire naturelle, le Jardin lapidaire et l’Espace Gislebertus – Destination Autun. Des visites commentées permettront aussi de découvrir le théâtre antique, la crypte Saint-Andoche, la cathédrale, l’évêché ou encore les quartiers historiques.

Des coulisses exceptionnellement ouvertes

Le week-end donnera également accès à des espaces habituellement fermés au public. Le chantier du Panoptique d’Autun – Musée Rolin pourra être visité, tout comme les réserves du musée. Au Muséum, des animations présenteront notamment le chantier des collections d’œufs et l’exposition «Drôles d’oiseaux !». Une visite virtuelle de l’usine des Télots sera aussi proposée. Plusieurs balades permettront par ailleurs de parcourir Autun sous différents angles, avec des circuits consacrés au patrimoine antique, médiéval, naturel ou architectural. Dimanche, une journée sans voiture se tiendra de 10h à 18h. Les activités sont gratuites, mais certaines visites nécessitent une réservation préalable.