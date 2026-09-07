Vendredi 11 septembre, des élèves des établissements scolaires voisins seront accueillis tout au long de la journée sur l’espace de GRDF. À travers différents ateliers, ils pourront comprendre les étapes de la méthanisation et découvrir le parcours des déchets organiques, de leur collecte jusqu’à la production de biogaz.

Parmi les installations présentées, le METHAVAN permettra de rendre le processus plus concret. Ce laboratoire mobile et pédagogique montrera les différentes étapes de la méthanisation et aidera les élèves à comprendre comment les matières organiques peuvent être valorisées. Une Fresque des gaz verts complétera également les animations.

Quand les biodéchets deviennent une ressource

La démonstration se poursuivra à l’échelle même de l’événement. Les biodéchets produits pendant les Terres de Jim seront triés et valorisés dans le cadre de la démarche «Événement engagé gaz vert». Les élèves pourront ainsi faire le lien entre ce qu’ils auront découvert lors des ateliers et son application concrète sur le site de la manifestation. Cette initiative permettra de sensibiliser les jeunes au fonctionnement de la méthanisation, mais aussi de leur montrer que les biodéchets peuvent devenir une ressource et contribuer à la production d’une énergie renouvelable locale.