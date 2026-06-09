Sur le territoire de la Communauté d’agglomération de la Baie de Somme, les ménages souhaitant engager des travaux de rénovation énergétique peuvent continuer à bénéficier d’un accompagnement jusqu’à la fin de l’année 2026. L’objectif est d’encourager la réalisation de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique des logements, qu’il s’agisse de renforcer l’isolation, de moderniser les systèmes de chauffage ou de réduire les dépenses énergétiques des occupants.

Pour les particuliers, ces dispositifs représentent une opportunité de diminuer durablement leurs factures tout en valorisant leur patrimoine immobilier. Au-delà des bénéfices individuels, cette politique soutient également l’activité économique locale en générant des commandes pour les artisans, les entreprises du bâtiment et les professionnels spécialisés dans la rénovation énergétique. Dans un territoire où le parc immobilier comporte encore de nombreux logements anciens, l’amélioration de l’efficacité énergétique constitue aussi un enjeu d’attractivité résidentielle et de transition écologique.

La rénovation énergétique : moteur économique

À l’échelle nationale, la rénovation énergétique demeure l’un des principaux leviers de la transition énergétique du parc immobilier français. L’État continue de soutenir les ménages à travers différents dispositifs, dont MaPrimeRénov’, principal mécanisme d’aide à la rénovation des logements. En 2026, le programme reste ouvert aux propriétaires occupants et bailleurs sous plusieurs formes adaptées aux projets engagés. Face à la hausse des coûts de l’énergie et aux objectifs de réduction des émissions de carbone, les investissements dans la rénovation énergétique sont considérés comme un enjeu économique majeur.



