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Bar-le-Duc relance sa guinguette pour dynamiser l’été

La Ville de Bar-le-Duc a récemment ouvert une nouvelle édition de la Guinguette des Remparts sur l’esplanade du château. Pendant plus de deux mois, concerts, animations familiales, marché artisanal et événements culturels rythmeront la saison estivale dans l’un des sites patrimoniaux les plus emblématiques de la cité. 

Bar-le-Duc anime l’été aux remparts. © commune de Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc anime l’été aux remparts. © commune de Bar-le-Duc.

Par J.M
Les Tablettes Lorraines
Publié le 16 juin 2026 - Mis à jour le 16 juin 2026

À Bar-le-Duc, la Guinguette des Remparts s’impose progressivement comme un outil d’animation économique autant que culturelle. Installée au cœur de l’esplanade du château, elle transforme durant l’été un espace patrimonial majeur en lieu de vie et de fréquentation régulière. La programmation 2026 rassemble une vingtaine de rendez-vous mêlant concerts, soirées thématiques, karaokés, brunch musical, spectacles pour enfants, marché artisanal, banquet gaulois, ateliers ou encore animations autour du patrimoine. Plusieurs temps forts sont également consacrés aux familles avec des journées associant jeux en bois, spectacles et activités ludiques. La valorisation des fortifications, le yoga du patrimoine ou encore les événements musicaux participent à la mise en tourisme du site historique tout en favorisant une fréquentation récurrente du centre ancien. 

Guinguettes estivales : un levier territorial durable

À l’échelle nationale, les guinguettes et animations estivales s’inscrivent dans une dynamique de valorisation économique des espaces publics et du patrimoine local. De nombreuses collectivités investissent dans ces formats temporaires afin de faire vivre leurs centres urbains durant la saison touristique, en favorisant la fréquentation des commerces, des cafés, des restaurants et des acteurs culturels. Ces rendez-vous contribuent également à renforcer les liens sociaux, à soutenir les initiatives associatives et à mettre en lumière les richesses patrimoniales des territoires. En transformant des sites historiques ou des lieux emblématiques en espaces de convivialité et de loisirs, les collectivités cherchent à générer une activité économique complémentaire tout en améliorant le cadre de vie et l’animation locale, faisant de ces événements un outil de développement territorial à part entière.