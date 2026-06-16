Bar-le-Duc relance sa guinguette pour dynamiser l’été

À Bar-le-Duc, la Guinguette des Remparts s’impose progressivement comme un outil d’animation économique autant que culturelle. Installée au cœur de l’esplanade du château, elle transforme durant l’été un espace patrimonial majeur en lieu de vie et de fréquentation régulière. La programmation 2026 rassemble une vingtaine de rendez-vous mêlant concerts, soirées thématiques, karaokés, brunch musical, spectacles pour enfants, marché artisanal, banquet gaulois, ateliers ou encore animations autour du patrimoine. Plusieurs temps forts sont également consacrés aux familles avec des journées associant jeux en bois, spectacles et activités ludiques. La valorisation des fortifications, le yoga du patrimoine ou encore les événements musicaux participent à la mise en tourisme du site historique tout en favorisant une fréquentation récurrente du centre ancien.

Guinguettes estivales : un levier territorial durable

À l’échelle nationale, les guinguettes et animations estivales s’inscrivent dans une dynamique de valorisation économique des espaces publics et du patrimoine local. De nombreuses collectivités investissent dans ces formats temporaires afin de faire vivre leurs centres urbains durant la saison touristique, en favorisant la fréquentation des commerces, des cafés, des restaurants et des acteurs culturels. Ces rendez-vous contribuent également à renforcer les liens sociaux, à soutenir les initiatives associatives et à mettre en lumière les richesses patrimoniales des territoires. En transformant des sites historiques ou des lieux emblématiques en espaces de convivialité et de loisirs, les collectivités cherchent à générer une activité économique complémentaire tout en améliorant le cadre de vie et l’animation locale, faisant de ces événements un outil de développement territorial à part entière.