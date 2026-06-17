«Le Westminster, un rêve de gosse»

Interview

Aux commandes de cette institution du Touquet depuis mars dernier, Marc-Antoine Salembier-Santi s’appuie sur une solide carrière dans l’hôtellerie de luxe qu’il compte bien mettre au service de l’établissement touquettois. Pour La Gazette, il revient sur son parcours, sa passion pour le monde de l’hôtellerie et affiche clairement ses ambitions au sein de l’hôtel cinq étoiles.