«Le Westminster, un rêve de gosse»

Tourisme
La forteresse de Mimoyecques, plongée au cœur d'un projet fou de la Seconde Guerre mondiale
17/06/2026 Aletheia Press
Landrethun-le-Nord (62)
Aux commandes de cette institution du Touquet depuis mars dernier, Marc-Antoine Salembier-Santi s’appuie sur une solide carrière dans l’hôtellerie de luxe qu’il compte bien mettre au service de l’établissement touquettois. Pour La Gazette, il revient sur son parcours, sa passion pour le monde de l’hôtellerie et affiche clairement ses ambitions au sein de l’hôtel cinq étoiles.
Marc-Antoine Salembier-Santi, directeur général de l'hôtel Westminster. © Lena Heleta
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17/06/2026 Aletheia Press
Landrethun-le-Nord (62)
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