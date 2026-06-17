Tourisme
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Interview
Tourisme et évasion

«Le Westminster, un rêve de gosse»

Aux commandes de cette institution du Touquet depuis mars dernier, Marc-Antoine Salembier-Santi s’appuie sur une solide carrière dans l’hôtellerie de luxe qu’il compte bien mettre au service de l’établissement touquettois. Pour La Gazette, il revient sur son parcours, sa passion pour le monde de l’hôtellerie et affiche clairement ses ambitions au sein de l’hôtel cinq étoiles. 

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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 17 juin 2026 - Mis à jour le 17 juin 2026
<p><strong>À 42 ans, vous bénéficiez d’un solide bagage dans l’hôtellerie du luxe. Pouvez-vous revenir sur vos expériences passées&nbsp;? </strong></p><p>À l’issue de mes études de commerce à Paris, j’ai effectué mon premier stage au Georges V. À l’époque, en 2006, il n’y avait pas autant de palaces qu’aujourd’hui, c’était vraiment une référence et la meilleure école pour apprendre. Ensuite, le Meurice m’a donné ma chance. Je me suis retrouvé réceptionniste, puis j’ai régulièrement évolué et j’y suis resté 15 ans jusqu’à devenir, en 2022, directeur de l’expérience client. Après le Covid, je s.

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