Rouen-Caen : 7,18 M€ pour moderniser la ligne ferroviaire

Entre Rouen et Caen, l'un des principaux axes ferroviaires normands fait actuellement l'objet d'importants travaux de renouvellement. Jusqu'au 7 août 2026, SNCF Réseau intervient au niveau de Serquigny pour moderniser des équipements arrivés en fin de cycle d'exploitation. Le chantier prévoit le remplacement de trois aiguillages, la rénovation de 2,21 kilomètres de voie ferrée ainsi que le renouvellement du ballast, élément essentiel à la stabilité et à la sécurité des circulations. Réalisées majoritairement la nuit afin de limiter les perturbations pour les voyageurs et les entreprises utilisatrices du réseau, les opérations mobilisent des moyens techniques importants et nécessitent ponctuellement des interruptions temporaires du trafic. L'investissement total atteint 7,18 millions d'euros, financés à 71,5% par la Région Normandie, à 20% par l'État et à 8,5% par SNCF Réseau. Cette intervention vise à améliorer durablement la robustesse de la ligne, à réduire les risques d'incidents liés au vieillissement des infrastructures et à garantir une meilleure régularité des circulations.

Le ferroviaire soutient la compétitivité territoriale

À l'échelle nationale, le renouvellement des infrastructures ferroviaires s'impose comme un enjeu majeur de compétitivité économique et de transition écologique. Face au vieillissement d'une partie du réseau français, les investissements de régénération se multiplient afin d'améliorer la fiabilité des lignes existantes avant même la création de nouvelles infrastructures. Ces programmes représentent plusieurs milliards d'euros mobilisés chaque année par l'État, les régions et SNCF Réseau. Au-delà de leurs retombées directes pour la filière ferroviaire et les entreprises de travaux publics, ils participent à l'attractivité des territoires en améliorant la mobilité des actifs, l'accès aux bassins d'emploi et les échanges économiques.