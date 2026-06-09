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Bar-le-Duc : un nouvel atelier pour développer l’usage du vélo

La Ville de Bar-le-Duc vient d’inaugurer le nouvel atelier de l’association Bar Vélo Cités au 36 rue de Savonnières. Ce lieu est dédié à l’auto-réparation des bicyclettes et à la promotion des mobilités douces. Le projet a bénéficié d’un soutien financier du budget participatif de la commune. 

© Ville de Bar le Duc.

© Ville de Bar le Duc.

Par LGFR
Les Tablettes Lorraines
Publié le 9 juin 2026 - Mis à jour le 9 juin 2026

La municipalité de Bar-le-Duc a officiellement inauguré le nouvel atelier de l’association Bar Vélo Cités en présence du maire, Benoît Dejaiffe, ainsi que de plusieurs élus locaux engagés dans les domaines du sport et de la transition écologique. Installé au 36 rue de Savonnières, ce nouvel espace a été conçu pour permettre aux habitants de réparer eux-mêmes leurs bicyclettes avec l’appui d’une vingtaine de bénévoles. Le projet a été rendu possible grâce au budget participatif de la ville, qui a financé l’acquisition de l’outillage nécessaire à hauteur de 6 000 euros. Au-delà de l’aspect technique, l’atelier a vocation à devenir un lieu d’échange et de transmission de compétences autour de la pratique cyclable. L’association souhaite favoriser l’entretien des vélos, réduire les coûts liés à la mobilité pour les habitants et encourager des modes de déplacement moins dépendants de l’automobile.

Les ateliers vélo gagnent du terrain

À l’échelle nationale, les ateliers participatifs de réparation de vélos se multiplient dans les villes et les territoires ruraux. Soutenus par les collectivités, les associations ou les dispositifs liés à la transition écologique, ils répondent à plusieurs enjeux économiques et environnementaux. Le développement du vélo permet de réduire les dépenses de transport des ménages, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de soutenir une filière économique en croissance autour de la réparation, de l’entretien et des services liés aux mobilités actives. Ces structures participent également à l’économie circulaire en prolongeant la durée de vie des équipements.