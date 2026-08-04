Bonduelle confirme sa résilience et clôture son exercice 2025-2026 sur un chiffre d’affaires stable porté par les régions Europe et Eurasie, a fait savoir le groupe ce mardi 4 août. Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre de l’exercice 2025-2026 atteint 548 millions d’euros, en évolution de - 0,5% en données comparables* et de - 1,3 % en données publiées.

Le chiffre d’affaires du Groupe Bonduelle pour l’exercice 2025-2026, clos le 30 juin 2026, s’établit quant à lui à 2 186,2 millions d’euros, soit une variation de + 0,4 % en données comparables* et de - 0,8 % en données publiées par rapport à l’exercice 2024-2025. Malgré l’impact important de l’effet de change et d’un contexte de consommation peu porteur aux États-Unis, le groupe parvient à stabiliser son chiffre d’affaires sur l’année grâce à la bonne tenue des activités en Europe et en Eurasie, qui affichent une croissance de + 2,5 % en données comparables* et de + 3,3 % en données publiées par rapport à l’exercice précédent, soutenue par ses marques Bonduelle, Cassegrain et Globus.

Perspectives

Malgré la relative stabilité du chiffre d’affaires annuel, l’objectif de rentabilité opérationnelle courante sera légèrement inférieur à la prévision révisée de 80 millions d’euros, communiquée au premier semestre, impacté par un environnement défavorable (conséquences des importations massives de maïs chinois, pression sur les prix des marques de distributeurs en Europe et aux États-Unis, et crise au Moyen-Orient), a analysé le groupe.

* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle).