Ingénieur de formation, Nicolas Bassière a débuté sa carrière dans l'industrie, chez Safran, avant de se tourner vers le conseil et l'entrepreneuriat. Il a notamment cofondé et dirigé le réseau de crèches Pim Pam Pomme, avant de créer Abarus Conseil, un cabinet d'accompagnement stratégique des dirigeants de TPE et PME basé en Normandie. Nicolas Bassière apportera au groupe DBT son expérience de dirigeant et son expertise en matière de stratégie, de développement et de gouvernance.

Quant à Raphaël Robil, il a cofondé l'agence régionale web et IA Lemon Interactive en 2009 (basée à Lezennes), qui accompagne les entreprises dans leurs évolutions stratégiques et numériques. Nicolas Bassière et Raphaël Robil succèdent à Jean-Charles Chaigne et Philippe Serenon, qui quittent leurs fonctions d'administrateurs après plus de onze ans au sein du Conseil d'administration du groupe DBT. Ce renouvellement traduit la volonté du groupe de moderniser sa gouvernance, tout en renforçant l'indépendance de son Conseil et de préparer la suite de son développement.

«Le regard d'entrepreneurs et les expertises complémentaires (de Nicolas Bassière et de Raphaël Robil) seront des atouts précieux pour accélérer les prochaines étapes de notre développement» a commenté Alexandre Borgoltz, directeur général du groupe fondé en 1992. Leader français de la mobilité électrique grâce à sa conception de recharges de véhicules électriques, DBT a développé en 2023 une gamme de bornes rapides entièrement conçues et assemblées en France, Milestone®. Depuis quatre ans, l'entreprise a développé une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance «R3 – Réseau de Recharge Rapide», comptant déjà 84 stations opérationnelles.