Face aux inégalités qui persistent dans l’accès aux stages de seconde, souvent conditionné par les réseaux familiaux ou les opportunités locales, BSB met en place un programme pilote destiné à des lycéens qui intégreront, en classe de première, la série STMG à la rentrée 2026. Depuis le 15 juin, les participants sont accueillis, pendant deux semaines, sur le campus dijonnais de l’école pour découvrir l’entreprise à travers une approche collective et immersive.

Une découverte active du monde économique

Plutôt qu’un stage d’observation classique, BSB propose un parcours fondé sur l’expérimentation. Les élèves participeront à des ateliers de connaissance de soi, à des business games et à des travaux collaboratifs visant à leur faire appréhender le fonctionnement d’une organisation et le travail en équipe.

Le programme prévoit également des échanges avec des dirigeants, des salariés, des représentants du personnel et des entrepreneurs issus de différents secteurs d’activité. Plusieurs visites d’entreprises en Bourgogne Franche-Comté compléteront cette immersion.

Un projet soutenu par l’écosystème régional

Pour mener cette opération, l’école s’appuie sur plusieurs partenaires du territoire, parmi lesquels la CCI 21/71, le MEDEF 21, la CPME 21 et le Réseau Entreprendre. Entièrement financé par BSB, le dispositif couvre l’accueil des élèves ainsi que les frais de repas et de transport liés aux visites.

Déployé dans un premier temps auprès de quelques établissements de Côte-d’Or, de Saône-et-Loire et de l’Yonne, ce programme a vocation à être étendu à l’ensemble de l’académie de Dijon.



