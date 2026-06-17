En 2025, la Caf de Meurthe-et-Moselle a versé 1 089 180 077 euros de prestations légales et déléguées. Aujourd’hui, l'organisme accompagne 149 269 foyers, soit 320 729 personnes couvertes. Le montant moyen mensuel versé s'établit à 598 euros par foyer. Si les volumes d'allocataires reculent dans l'enfance (-1,73%) et le logement (-1,48%), le secteur de la dépendance et du handicap bondit de 4,69%. La structure a également mobilisé 75 millions d'euros pour sa politique d'action sociale. La petite enfance capte, quant à elle la majorité de cette enveloppe avec 43,7 millions d'euros. Ce budget soutient notamment 4 447 places d'accueil et 2 734 assistantes maternelles agréées.

Modernisation numérique et offensive contre le non-recours

L'année 2025 consacre le succès de la transition digitale avec un taux de dématérialisation des démarches de 95,22%. Cette modernisation technique porte des réformes d’envergure. La solidarité à la source automatise désormais les ressources de 65 000 foyers. Parallèlement, la Caf déploie une stratégie d'accès proactif aux prestations. Ses campagnes de ciblage interne par traitement de données ont permis de contacter 17 000 allocataires. Elles ont généré 562 ouvertures directes de droits.

Sur le terrain, l'expérimentation «Territoire Zéro Non-Recours» associe 60 partenaires. Elle a mobilisé 119 actions de proximité pour sensibiliser 1 098 habitants. Ce suivi s'accompagne d'une vigilance stricte. Le système de gestion a réalisé 272 000 contrôles automatisés. Les équipes ont détecté 108 fraudes avérées pour un impact de 1,16 million d'euros.

Ces performances illustrent le nouveau modèle de la Caf. L'institution bascule d'une gestion de masse vers un accompagnement personnalisé. Elle parvient à concilier automatisation technologique et présence humaine auprès des publics vulnérables.