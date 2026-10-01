Depuis début 2026, la clinique Sainte-Marie de Cambrai et le Centre hospitalier ont regroupé leurs activités de maternité et de néonatologie sur le site de l'hôpital, au sein d'un pôle de naissance, renforçant ainsi l'offre de soins sur le territoire. Il en est de même pour l'équipe d'anesthésie, avec un partage des activités de chirurgie carcinologique.

Au service des patients

Un nouveau projet anime aujourd'hui les équipes : transférer l'ensemble des activités de soins de la clinique, qui seraient maintenus sous l'égide du Centre hospitalier. Les locaux de la clinique continueraient d'être utilisés pour ces activités de soin ; cette démarche d'acquisition serait soutenue financièrement par l'Agence Régionale de Santé Hauts-de-France, qui selon son directeur général Yann-Gaël Amghar, «constitue une occasion unique de renforcer et pérenniser une offre de soins complète et de qualité sur le territoire du Cambrésis». «Ce regroupement permettra de renforcer la fluidité et la coordination entre les différentes activités, au bénéfice des patients, qui pourront bénéficier de parcours de prise en charge plus simples, mieux coordonnées et plus complets» a commenté Xavier Soual Wlodek, directeur du Centre hospitalier de Cambrai et président du comité stratégique du Groupement Hospitalier du Cambrésis.



