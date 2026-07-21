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CapCar ouvre une agence à Nancy et entend développer un pôle automobile dans le Grand Est

Le réseau CapCar, plateforme de vente et d’achat de véhicules d’occasion entre particuliers, vient d’ouvrir une nouvelle agence à Nancy du côté du boulevard d’Austrasie. La première pierre du développement d’un véritable pôle automobile dans la région. 

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©Cap Car. La nouvelle agence CapCar, installée à Nancy, se veut le départ de la création d’un véritable pôle automobile dans la région.

©Cap Car. La nouvelle agence CapCar, installée à Nancy, se veut le départ de la création d’un véritable pôle automobile dans la région.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 21 juillet 2026 - Mis à jour le 21 juillet 2026

Nouvelle agence pour le réseau CapCar à Nancy ! La plateforme de vente et d’achat de véhicules d’occasion entre particuliers vient de s’installer du côté du boulevard d’Austrasie. 

Aux commandes Axel Mexique, entrepreneur depuis trois ans après un parcours en mécanique automobile assure le pilotage quotidien de la nouvelle agence. 

Wim Metzeger, ancien mécanicien auto est en charge notamment des partenariats de l’agence.

Quentin Dach, ancien vendeur en concession apporte son expertise commerciale et sa connaissance du marché auto. 

Lucas Gerum, agent CapCar depuis janvier et distingué meilleur agent du réseau avec une vingtaine de véhicules vendus en moins de six mois. 

Pôle automobile régional 

Moyenne d’âge de l’équipe : 24 ans. Approche affichée : proposer un accompagnement plus humain, plus transparent et plus proche des besoins des particuliers. 

Le quatuor d’associés entend faire de Nancy le point de départ d’un projet plus large. Objectif annoncé : constituer un véritable pôle automobile dans la région en formant de nouveaux agents en les accompagnant dans leur développement. 

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