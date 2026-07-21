Nouvelle agence pour le réseau CapCar à Nancy ! La plateforme de vente et d’achat de véhicules d’occasion entre particuliers vient de s’installer du côté du boulevard d’Austrasie.

Aux commandes Axel Mexique, entrepreneur depuis trois ans après un parcours en mécanique automobile assure le pilotage quotidien de la nouvelle agence.

Wim Metzeger, ancien mécanicien auto est en charge notamment des partenariats de l’agence.

Quentin Dach, ancien vendeur en concession apporte son expertise commerciale et sa connaissance du marché auto.

Lucas Gerum, agent CapCar depuis janvier et distingué meilleur agent du réseau avec une vingtaine de véhicules vendus en moins de six mois.

Pôle automobile régional

Moyenne d’âge de l’équipe : 24 ans. Approche affichée : proposer un accompagnement plus humain, plus transparent et plus proche des besoins des particuliers.

Le quatuor d’associés entend faire de Nancy le point de départ d’un projet plus large. Objectif annoncé : constituer un véritable pôle automobile dans la région en formant de nouveaux agents en les accompagnant dans leur développement.