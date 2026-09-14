Par ce rachat, Nubevia, groupe français indépendant spécialisé dans le cloud souverain, la connectivité et la cyber sécurité, entend consolider son ancrage dans les Hauts-de-France et renforcer son positionnement dans les réseaux et les télécommunications, grâce aux infrastructures et au savoir-faire de Comlink, entreprise fondée en 2014 à Carvin.

C'est aussi l'occasion pour Nubevia d'intégrer un réseau «backbone» de près de 1 000 kilomètres de fibre optique, ainsi que les compétences de Comlink dans la mise en place de solutions télécoms. L'objectif est de faire de Nubevia «un acteur de référence du cloud souverain et des services managés à destination des PME et ETI».

Spécialiste des télécoms

Depuis sa création il y a 12 ans, Comlink développe son activité autour de deux pôles : la connectivité et l'intégration de solutions télécoms. Elle a déployé un réseau «backbone» en propre dans les Hauts-de-France et compte 40 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de près de 10 millions d'euros en 2025. En plus des Hauts-de-France, Comlink est présente en Ile-de-France et en Rhône-Alpes.

Quant à Bignon Lebray qui a accompagné cette opération, le cabinet est présent à Paris, Lille, Lyon et Aix-en-Provence, avec plus de 100 avocats et juristes, dont 35 associés couvrant 15 domaines de compétences et dix secteurs économiques majeurs.