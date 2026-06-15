Les enjeux de la revitalisation du cœur se ville et l’amélioration de l’habitat, étaient au cœur de la visite de Valérie Mancret-Taylor à Château-Thierry, mardi 9 juin. Après une présentation de la politique de revitalisation et d’habitat en centre ancien, une visite de terrain a permis d’illustrer les défis concrets de ces opérations : réhabiliter un patrimoine souvent occupé, dans le respect des caractéristiques historiques du bâti, maintenir des commerces en centre-ville, améliorer le cadre de vie et les mobilités. Autant de projets qui s’inscrivent nécessairement dans le temps long, compte tenu de la complexité des opérations et de la diversité des acteurs concernés.

Des opérations complexes

Partenaire majeur des collectivités dans le domaine de l’amélioration de l’habitat, l’Anah soutient de nombreux dispositifs destinés à rénover les logements, lutter contre l’habitat dégradé et renforcer l’attractivité des centres anciens. «Tout commence avec la vision portée par les élus. Le rôle de l’Anah et de l’État, c’est de permettre à cette vision de prendre corps et de transformer les cœurs de ville», a souligné Fanny Anor, préfète de l'Aisne. La visite a permis de mettre en lumière les actions engagées pour accompagner la réhabilitation du cœur de ville de Château-Thierry et la complexité de faire du logement en centre-ville ancien. Elle a aussi été l’occasion de présenter les outils mobilisés localement pour accompagner les propriétaires dans leurs projets de rénovation et poursuivre la transformation progressive du coeur de ville.