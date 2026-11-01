Ce programme couvrira la période 2027-2032. Il doit permettre à l’agglomération d’adapter son offre de logements aux évolutions de la population, tout en tenant compte des besoins des différents ménages. Avant de décider des actions à mener, la collectivité s’appuie sur un diagnostic du territoire. Celui-ci permet de mieux comprendre les évolutions démographiques, les caractéristiques du parc immobilier et les difficultés rencontrées par certains habitants pour se loger.

À partir de ces constats, le futur PLH devra fixer les grandes orientations de la politique du logement pour les six prochaines années. Il précisera notamment les besoins en nouveaux logements dans les différentes communes et les moyens à mobiliser pour y répondre.

Définir les besoins en logement du territoire

L’élaboration du Programme local de l’habitat (PLH) repose sur trois étapes. La première consiste à analyser la situation du territoire, en tenant compte de l’évolution de la population, des besoins des habitants et du marché du logement. Ce diagnostic permet à la collectivité d’identifier les principales difficultés et de définir ses priorités pour les années à venir.

Sur cette base, la collectivité fixe les grandes orientations de sa politique du logement, puis établit un programme d’actions concrètes. Celui-ci précise notamment le nombre et le type de logements à prévoir dans les communes, ainsi que les moyens humains, techniques, financiers et fonciers nécessaires à leur réalisation.

Lors de cette réunion, les membres du comité de pilotage ont identifié plusieurs problématiques à approfondir dans la suite des travaux. Parmi les principaux enjeux retenus figurent la lutte contre la vacance des logements et l’habitat indigne, ainsi que l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.



