Chimirec voit plus grand pour son site de Gonfreville-l’Orcher, près du Havre. Le groupe a investi 2,5 millions d’euros pour développer sa plateforme spécialisée dans le tri et le regroupement de déchets industriels dangereux et non dangereux.

L’investissement s’est traduit par l’agrandissement de 750 m2 des bâtiments industriels, portant leur superficie à 2 200 m2 sur un site de 18 000 m2. De nouveaux bunkers de stockage ont également été aménagés afin de renforcer la sécurité des installations.

Les travaux ont aussi permis d’améliorer les conditions de travail des 40 collaborateurs. Les locaux sociaux ont été agrandis de 250 m2 et réaménagés pour accueillir un laboratoire, des vestiaires, un réfectoire et une salle de réunion. Ils représentent désormais 500 m2.

Dix recrutements prévus

Cet investissement doit permettre à Chimirec d’accompagner la progression de son activité à Gonfreville-l’Orcher. La plateforme accompagne aujourd’hui plus de 1 500 clients en Seine-Maritime, dans l’Eure et dans une partie du Calvados, notamment dans les secteurs de l’automobile, de l’industrie, de la chimie et de la pétrochimie, de l’aéronautique et de la santé.

Près de 11 000 tonnes de déchets y ont été prises en charge en 2025, contre 9 500 tonnes en 2023. «Notre activité s’est fortement développée ces dernières années à Gonfreville-l’Orcher et nous prévoyons également de la croissance pour les années à venir», explique Emmanuel Dumont, directeur du site.

Intégrée au groupe Chimirec depuis 2010, la plateforme a vu ses effectifs passer de 4 salariés à 40 en 15 ans. Et, le groupe prévoit dix recrutements supplémentaires en 2026 et 2027, dans les métiers de l’exploitation, de la logistique et du laboratoire.