Contargo et Ports de l'Escaut misent sur l’électrique

Lundi 8 juin, Ports de l'Escaut et Contargo ont inauguré une station de recharge pour poids lourds électriques à l'entrée du terminal à conteneurs de Valenciennes, géré par Contargo depuis 2015, qui a également présenté deux nouveaux camions électriques Mercedes e-Actros.

Spécialiste du transport combiné de conteneurs en Europe, l’entreprise vise une décarbonation totale de ses activités d'ici 2045 en s’appuyant notamment sur l'électrification progressive de sa flotte et le déploiement d'infrastructures de recharge sur ses différents sites. « Nous nous réjouissons de développer notre stratégie de décarbonation sur le terminal de Valenciennes » a déclaré Jürgen Albersmann, CEO de Contargo. « Ceci a été possible grâce à l’engagement du syndicat mixte et à la détermination des dirigeants de notre implantation dans les Hauts-de-France, Gilbert Bredel puis Raf van Dijck depuis l’été 2025 ».

Un partenariat au service du territoire

Le syndicat mixte Docks Seine Nord Europe / Escaut, gestionnaire des infrastructures portuaires publiques du Valenciennois, a financé l'installation des deux bornes de recharge. Chaque année, près de 1,2 million de tonnes de marchandises transitent par voie d'eau sur son territoire et pour Pierre Griner, son président cet investissement illustre une volonté d'accompagner les entreprises dans leur transition énergétique. « Cette infrastructure illustre notre volonté d’accompagner concrètement la transition énergétique du secteur logistique. En investissant dans une station de recharge pour poids lourds électriques, nous créons les conditions nécessaires au développement de nouvelles mobilités décarbonées au service des entreprises du territoire ».

L’initiative s'inscrit dans une dynamique plus large puisque Contargo exploite déjà 51 bornes de recharge sur 11 sites en Allemagne et prévoit d'en déployer 90 sur 15 sites d'ici fin 2026.