Copro Express étend son modèle de retraités bricoleurs au Havre

«Prendre soin de ce qu'on a en commun», c'est avec ce mantra que Damien Rabourdin, ancien banquier, a créé Copro Express il y a deux ans à Rouen. L'idée : mettre en lien des retraités bricoleurs avec des syndicats de copropriété pour de petits travaux d'entretien. Une recette gagnant-gagnant pour le chef d'entreprise qui a constaté «une grande insatisfaction» dans les copropriétés, «des chantiers peu intéressants» pour les entrepreneurs et un «besoin d'être utile et de reconnaissance» chez les retraités.

En deux ans, la start-up a enregistré «700 interventions dans 500 copropriétés de la métropole rouennaise», s'enthousiasme le fondateur. C'est avec ce bilan très satisfaisant que Damien Rabourdin décide de s'étendre au Havre. Copro Express recherche donc des retraités ayant des compétences en bricolage dans la Cité océane, moyennant rémunération.

Compétences techniques et relationnelles

«Pour le recrutement, il n'y a que deux critères : 50% de compétences techniques, comme faire de la peinture ou réparer une serrure par exemple, et 50% de relationnel. Je recherche des gens sympathiques», lance-t-il.

Concrètement, les retraités recrutés doivent créer leur microentreprise. Ils seront alertés des missions par WhatsApp. «Ils sont totalement libres, d'accepter ou non, en fonction de leurs compétences et de leurs disponibilités», insiste Damien Rabourdin. Au Havre, c'est Amandine Barbas qui se chargera de la relation avec les retraités et de toute l'administratif et la logistique autour des interventions.

Complément de revenus

Payés à 30 euros de l'heure, les retraités de Copro Express peuvent prétendre à un complément de revenus «entre 300 et 800 euros bruts par mois en moyenne». Au delà des compétences des retraités, l'objectif est aussi de créer du lien social, entre les retraités et les habitants, mais aussi entre les retraités eux-mêmes. «Certains font même des interventions à deux ou trois», raconte-t-il.

Aujourd'hui, CoPro Express compte huit entrepreneurs retraités à Rouen. «Nous avons commencé avec trois personnes et, plus la demande augmente, plus l'équipe s'agrandit progressivement», précise-t-il. Damien Rabourdin cherche désormais ses retraités bricoleurs havrais.

Pour candidater, il est possible de le contacter par mail à damien.rabourdin@coproexpress.fr ou par téléphone au 07 79 49 36 56.