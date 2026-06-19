Côte-d'Or : Restrictions d'eau face à la sécheresse





La préfète de la Côte-d'Or a pris des mesures de restriction de l'eau en réponse à la situation de sécheresse observée dans le département. Depuis le 29 mai, le département est placé en vigilance sécheresse, aggravée par une absence de précipitations et des températures élevées. Ces conditions ont entraîné des assecs sur plusieurs cours d'eau, particulièrement à l'ouest. Un arrêté préfectoral, applicable à partir du 22 juin 2026, instaure des restrictions sur l'utilisation de l'eau dans les territoires placés en alerte sécheresse, concernant les particuliers, les collectivités, les agriculteurs ainsi que les entreprises et activités économiques.

Les nouvelles mesures interdisent notamment l'arrosage des potagers durant les heures les plus chaudes de la journée, entre 11h et 18h. De même, il est proscrit d'arroser les pelouses et les massifs fleuris, sauf dans certains cas d'utilisation du goutte-à-goutte pour les plantes en pots. Le lavage des voitures à domicile est également interdit, mais reste possible chez des professionnels équipés de matériel respectueux de l'environnement. Cependant, certaines pratiques d'irrigation utilisant de l'eau de pluie ne sont pas concernées par ces restrictions.

En plus des mesures restrictives, un appel à la vigilance est lancé sur le reste du département. Il est conseillé à chacun d'adopter des comportements économes en eau. Le site VigiEau a été mis en place pour tenir le public informé sur les restrictions et promouvoir des éco-gestes pour préserver cette ressource essentielle.



