Faire de la refabrication un levier concret d’économie circulaire en créant une plateforme numérique partagée entre plusieurs usines pour une industrie plus durable et plus souveraine. Voilà pour l’objectif ambitieux du projet européen RemaNet né en janvier 2024 et coordonné par l’Université Polytechnique de Milan, qui est venu chercher le savoir-faire du laboratoire meusien spécialisé dans les technologies de jet d’eau et Cold Spray (projection à froid). «Nous avons développé une relation historique depuis 1993», rappelle Abdel Tazibt, le directeur recherche et innovation du site implanté à Bar-le-Duc. Si le Critt TJFU assure un rôle d’animateur des trois partenaires français, dont l’Université de Lorraine, c’est bien l’expertise développée au cœur de sa plateforme technologique qui a permis de renforcer l’efficacité des technologies au-delà de la réparation de pièces en intégrant l'IA et en imaginant un «système de captation des vibrations des machines autour d’une maintenance prédictive permettant d’anticiper les pannes», explique Yosri Khalsi, ingénieur en sciences des matériaux. En d’autres termes, des signaux mécaniques vérifieront, en temps réel, l’usure des équipements et leur bon fonctionnement.

Allier chercheurs et industriels

Ce projet entre dans sa dernière ligne droite avec l’enjeu d’appliquer toute la méthodologie aux besoins industriels. C’est d’ailleurs «le cœur de notre réacteur», estime le directeur des recherches du Critt, qui mise sur «une recherche collaborative entre chercheurs et industriels». L’ensemble des partenaires européens a donc fait étape en Meuse, le 25 juin dernier, pour échanger et être au plus près des technologies innovantes développées au sein de ce territoire rural. «Cet événement témoigne de notre capacité à attirer des projets de recherche internationaux, à former des étudiants aux métiers de l’industrie de demain et à ancrer localement les compétences clefs à la réindustrialisation durable», se réjouit Raffaël Masiello, directeur du Critt TJFU depuis trois décennies et codirecteur de l’institut Carnot Icéel.