Critt TJFU se met à disposition des PME

Un laboratoire de recherche industrielle en quête de proximité et au service des petites entreprises locales. C’est tout l’enjeu des journées techniques organisées une fois par mois par le Critt TJFU de Bar-le-Duc depuis mars 2025. «Notre volonté est de démontrer aux chefs d’entreprise et aux artisans que nos technologies peuvent être utiles à leurs activités et peuvent leur permettre de répondre à de nouveaux marchés et ainsi de monter en compétences», confie Aurore Grandvilliers, la directrice adjointe du site installé sur la zone de la Grande Terre de Bar-le-Duc. Bien connu et reconnu au niveau international et national, le laboratoire de recherche souhaite démocratiser l’accès à la recherche et à la technologie des PME. Et contrairement aux idées reçues, les grands groupes industriels ne sont pas les seuls à faire appel à cet acteur meusien. D’ailleurs, des artisans carreleurs, des verriers, des piscinistes ont déjà trouvé une solution en franchissant le pas de l’innovation du Critt.

Une action de proximité

Pour convaincre le plus grand nombre, les trois technologies développées sur site sont dévoilées aux professionnels lors d’une journée technique mensuelle que ce soient la découpe par jet d’eau, le cold spray pour les traitements de surfaces ou encore le recours à l’azote liquide pour le décapage-traitement de surface. «Une fois nos technologies mieux comprises, certains sont revenus pour des découpes ou autres demandes. Nous nous imposons la réactivité», ajoute la directrice adjointe. Le prochain rendez-vous est programmé le 26 juin puis deux dates suivront cet été (le 10 juillet et 28 août) avec la volonté de continuer à convaincre les plus petites structures que l’innovation est à leur portée.