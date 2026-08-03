Le 29 juillet dernier, Christophe Thiriet, président de l’UMIH Moselle, et Fabrice Genter, président de la CCI Moselle, ont signé une convention destinée à consolider leur coopération et à accompagner le développement de la filière sur le territoire. Ce partenariat prévoit notamment la mise en place d’actions, d’événements et d’initiatives visant à soutenir les entreprises du secteur et à renforcer l’attractivité du territoire mosellan.

Tout au long de l’année, la CCI Moselle accompagne ainsi l’UMIH dans l’organisation de plusieurs rendez-vous, parmi lesquels le Concours du Meilleur Apprenti de Moselle, consacré aux jeunes talents, ainsi que la préparation de la troisième édition du Festin Urbain, dédiée à la gastronomie et aux savoir-faire des restaurateurs mosellans.

La coopération concerne également l’organisation de l’Assemblée générale de l’UMIH Moselle et du Club Hôtelier Metz Métropole. Au-delà de cet accompagnement, la CCI Moselle participe au financement de plusieurs actions portées par l’UMIH, afin de permettre la réalisation de projets destinés à l’ensemble des professionnels de la filière. Les deux structures souhaitent ainsi favoriser les échanges entre les acteurs économiques et soutenir les initiatives contribuant au dynamisme du secteur.