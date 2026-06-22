Le 15 juin dernier, Mathieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la Transition écologique, était en déplacement dans l’Oise. La filière de valorisation et de recyclage des plastiques était au centre de cette visite. À cette occasion, un site industriel et un centre de tri ont été visités afin d’illustrer les dynamiques locales en matière d’économie circulaire et d’intégration des matières recyclées.

Des acteurs engagés dans la valorisation des plastiques recyclés

Le ministre a débuté sa visite à Villers-Saint-Paul, au centre de tri du SMDO (Syndicat Mixte du Département de l’Oise). Le site dispose d’un équipement permettant un tri fin "à la résine", afin de mieux séparer les différentes catégories de plastiques. La visite s’est poursuivie à Longueil-Sainte-Marie, sur le site BIC Rasoirs, où l’industriel met en œuvre plusieurs démarches d’économie circulaire dans la fabrication d’un produit de grande consommation.

Au fil de ces étapes, Mathieu Lefèvre a pu découvrir le fonctionnement des lignes de production, les dispositifs de tri et de valorisation des plastiques, ainsi que les démarches d’intégration de l’économie circulaire dans les process industriels.

Ce déplacement s’inscrit dans la continuité des annonces du ministre lors du Conseil de planification écologique, avec la présentation du plan national plastique destiné à renforcer la résilience de la filière et à accélérer l’intégration de matières recyclées.



