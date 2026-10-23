Du 19 octobre au 1er novembre 2026, la Fondation du patrimoine invite le public à voter pour ses sites préférés dans le cadre de la deuxième édition de son concours en Lorraine. À la clé, une dotation de 10 000 euros pour le projet qui recueillera le plus de voix dans les Vosges. Les trois projets sélectionnés illustrent la diversité du patrimoine du département. Les fortifications d’Uxegney et de Bois-l’Abbé témoignent de l’histoire militaire locale, tandis que l’église du couvent des Cordeliers aux Thons et l’église Sainte-Libaire à Grand font partie du patrimoine religieux vosgien.

Ces sites ont été choisis parmi les quelque 120 projets actuellement accompagnés par la délégation Lorraine de la Fondation du patrimoine. Leur sélection tient notamment compte de leur situation en milieu rural, de l’avancement des travaux et des besoins de financement pour mener à bien leur restauration.

Une aide de 10 000 euros pour accélérer les travaux

Le principe du vote est simple : permettre aux internautes de choisir le projet qu’ils souhaitent soutenir. Dans chacun des quatre départements lorrains, le site qui obtiendra le plus de suffrages recevra une dotation de 10 000 euros pour faire avancer sa restauration. Cette aide peut représenter un soutien supplémentaire pour préserver les bâtiments anciens. Chaque année, la Fondation du patrimoine accompagne plus de 120 projets en Lorraine, notamment grâce au mécénat populaire. Les internautes ont jusqu’au 1er novembre 2026 pour participer au vote et soutenir l’un des trois sites vosgiens.