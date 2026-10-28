Les Français réclament de la transparence concernant l'usage de l'intelligence artificielle dans la littérature après l'affaire Thélyson Orélien: plus de 90% d'entre eux souhaitent que les livres le mentionnent sur la couverture lorsque l'IA est utilisée, selon un sondage publié mercredi.

62% des Français ont entendu parler de l'affaire de ce romancier canado-haïtien accusé d'avoir eu recours à l'IA pour écrire son roman "C'était ça ou mourir", l'un des livres phares de la rentrée littéraire en France, indique ce sondage réalisé par Ipsos bva et CESI école d'ingénieurs.

Cela démontre que "la polémique a largement dépassé le cercle des amateurs de littérature pour s'imposer comme un véritable sujet de société", selon l'institut.

69% des personnes sondées estiment qu'un livre écrit avec l'IA "n'est pas de la vraie littérature".

Ils sont 92% à souhaiter que l'usage de l'IA pour tout ou partie de l'écriture d'un livre soit obligatoirement mentionné sur la couverture du livre. "La transparence s'impose comme une exigence incontournable", souligne l'institut.

Près de la moitié des Français (46%) considèrent qu'un livre soupçonné d'avoir été écrit avec l'IA devrait être retiré de la sélection des prix littéraires.

Ce qui a été le cas en septembre pour "C'était ça ou mourir", écarté de la liste du prix Goncourt en raison des accusations de plagiat et d'utilisation de l'IA visant son auteur.

Le sondage a été réalisé du 9 au 12 octobre auprès d'un échantillon de 1.000 Français âgés de 18 à 75 ans, représentatif selon la méthode des quotas.