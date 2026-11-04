Bar-le-Duc : le Gaming Day revient les 28 et 29 novembre

Mathias Raulot, premier adjoint chargé de l’éducation et de la jeunesse, et Étienne Hayot, conseiller municipal, sont annoncés pour présenter les temps forts de ce rendez-vous consacré à la pop culture et au numérique.

Le Gaming Day se déroulera à La Barroise les samedi 28 et dimanche 29 novembre 2026. Devenu un rendez-vous attendu des passionnés comme des curieux, l’événement entend réunir toutes les générations autour du jeu, du partage et de la découverte. Des tournois seront proposés au public, avec des inscriptions déjà ouvertes grâce au QR code associé à l’annonce.

Organisée par la Ville de Bar-le-Duc, avec le soutien de la Communauté d’agglomération Meuse Grand Sud et d’un réseau d’associations locales, cette manifestation est accessible gratuitement. Les visiteurs pourront participer aux animations le samedi de 9 heures à 19 heures, puis le dimanche de 9 h 30 à 17 heures. Un rendez-vous qui entend ainsi élargir le public du jeu vidéo, favoriser les échanges entre générations et faire découvrir les différentes pratiques du gaming, tout en contribuant à l’animation locale le temps d’un week-end.