Organisé par les Chambres d'agriculture régionales avec le soutien du ministère de l’Agriculture, cet événement réunira cinq experts de grands instituts agricoles. Ils analyseront les opportunités économiques et de résilience climatique offertes par l’ACS pour les exploitations des Hauts-de-France.

Face à la multiplication des aléas climatiques qui menacent les rendements et les bilans financiers des entreprises de la filière, l'agriculture de conservation des sols apparaît comme un levier d'adaptation indispensable. Des spécialistes issus des Chambres d'agriculture, d'Arvalis, d'Agro-Transfert, de l'ITB et de Terres Inovia confronteront leurs points de vue factuels sur cette transition technique.

Opportunités et conditions de réussite de l'ACS

Les débats se structureront autour des bénéfices de l’ACS sur la fertilité, le stockage du carbone et la gestion de l'eau, mais aborderont également ses limites économiques. Les interventions se concentreront sur la rentabilité et la sécurisation des cultures locales majeures, notamment les conditions spécifiques de réussite pour la betterave sucrière ainsi que la diversification des oléoprotéagineux dans les rotations d'Europe du Nord.

Une transition agricole sous haute vigilance technique

Si l'ACS promet de limiter l'érosion et de sécuriser les systèmes de production, sa mise en œuvre exige une rigueur managériale et des investissements matériels précis. Cet après-midi d'échanges clés en main offrira aux professionnels les outils décisionnels indispensables pour réussir la transition écologique de leurs exploitations. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes auprès de la Chambre d'agriculture de l'Oise.