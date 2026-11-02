La Fête des Grands Vins de Bourgogne fera son retour à Beaune les 13 et 14 novembre prochains. Organisée par la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne (CAVB), cette 153e édition perpétue une tradition viticole ancienne, liée à la présentation des vins de la région et à la découverte de leurs différentes appellations.





Une tradition viticole de plus d'un siècle

L'histoire de cette manifestation remonte à la fin du XIXe siècle. À cette époque, les producteurs bourguignons ont organisé pour la première fois l'Exposition générale des vins de Bourgogne à l'occasion de la Vente des Hospices de Beaune afin de présenter les différentes appellations et de faire découvrir le nouveau millésime aux professionnels.

D'abord réservée au monde viticole, l'exposition s'est progressivement ouverte au grand public. Rebaptisée Fête des Grands Vins de Bourgogne en 2008, elle permet aujourd'hui de déguster les 84 appellations de la région.

Son organisation repose sur la participation collective des professionnels. Les domaines, caves et maisons de vins offrent les bouteilles, tandis que les viticulteurs, viticultrices et leurs salariés assurent bénévolement les dégustations. Aucune bouteille n'est mise en vente pendant la manifestation.





Deux journées de dégustations

Le vendredi 13 novembre, la matinée sera réservée aux professionnels, avec l'inauguration officielle de cette édition prévue à partir de 11 h. Le public pourra ensuite accéder aux dégustations de 14 h à 19 h.

Le samedi 14 novembre, les portes ouvriront dès 9 h et resteront accessibles jusqu'à 19 h. Des ateliers d'initiation à la dégustation seront également proposés de 10 h 30 à 17 h 30 par l'École des vins du BIVB, avec une session organisée toutes les quinze minutes.

La journée se terminera par le dîner « La Paulée », prévu à 20 h sur réservation. Fidèle à la tradition bourguignonne, chaque participant est invité à apporter une bouteille de son choix pour la faire découvrir aux autres convives.







