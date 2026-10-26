David Bobin élu président de l'Union des maires de l'Aisne

L'Union des maires de l'Aisne a une nouvelle incarnation en la personne de David Bobin. Le maire de Vauxbuin, près de Soissons et également vice-président du Conseil départemental, a été élu président des maires de l'Aisne pour la durée du mandat municipal. Il était le seul candidat et a été élu à l'unanimité et à main levée par les membres du Conseil d'administration de l'Union des maires de l'Aisne. Ces derniers étaient présents, samedi 24 octobre, à Laval-en-Laonnois, pour leur première réunion depuis le renouvellement des mandats municipaux en mars dernier. «Je mesure l’honneur et la responsabilité qui m’incombent, déclare le président élu. Les maires sont en première ligne pour répondre aux attentes quotidiennes de nos concitoyens. Mon rôle sera de porter leur voix, avec force et constance, auprès de l’État et de l’ensemble de nos partenaires».

«Défendre les intérêts des élus»

Le nouveau président entend faire de l’Union des Maires de l’Aisne un interlocuteur solide et reconnu, un partenaire exigeant des institutions et une boite à outils pour les maires et leurs équipes municipales. «Nos 797 communes sont diverses, nos réalités sont parfois différentes, mais nous partageons une même exigence : améliorer concrètement la vie de nos habitants, explique David Bobin. Je souhaite une association utile, proche des élus, qui défende leurs intérêts, porte leurs difficultés et relaie aussi les initiatives positives qui font la richesse de nos communes. C’est ensemble que nous serons les plus forts pour faire entendre la voix de nos territoires».

Le congrès de l'Union des maires de l'Aisne aura lieu le vendredi 13 novembre au sein du Center Parcs de l'Ailette à Chamouille. Le président a obtenu de la part du Conseil d'administration, l'autorisation de recruter un nouveau directeur de l'association, en remplacement de l'ancienne directrice qui avait démissionné en même temps que Carole Ribeiro, ex-présidente de l'Union.