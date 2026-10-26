Oise : le Département déploie le service public de l’autonomie

L’Hôtel du Département de l’Oise a accueilli, le 14 octobre 2026, la première Conférence territoriale de l’autonomie, qui a rassemblé les acteurs concernés par le vieillissement, le handicap et l’accompagnement à l’autonomie. La rencontre s’est tenue sous la présidence de Nadège Lefebvre, présidente du Conseil départemental, représentée par Nicole Colin, vice-présidente chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Christophe Misse, directeur de la délégation départementale de l’Oise de l’ARS Hauts-de-France, était également présent.

Cette réunion marque une étape importante dans le déploiement du Service public départemental de l’autonomie (SPDA), destiné à rendre les démarches plus accessibles aux habitants et à améliorer la coordination entre les professionnels.

Mieux orienter les usagers et faciliter l’accès aux droits

Le Département souhaite répondre aux difficultés rencontrées par les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et leurs aidants. Les démarches complexes, la multiplicité des interlocuteurs et le manque de lisibilité de certains parcours figurent parmi les problèmes identifiés.

Le futur service doit permettre aux habitants de trouver plus facilement les informations recherchées, d’être orientés vers les bons interlocuteurs et de bénéficier d’un accompagnement adapté à leurs besoins. L’objectif est de garantir un accès équitable aux droits, aux prestations et aux services, quel que soit le lieu de résidence.

La conférence a notamment été l’occasion de partager un diagnostic territorial, de définir les chantiers prioritaires et de présenter les modalités de gouvernance du SPDA. Il ne s’agit pas de créer une structure supplémentaire, mais de mieux coordonner les organismes déjà présents dans l’Oise et de tirer parti de leurs compétences respectives.

Quatre priorités pour améliorer les parcours

Le Département mène, depuis le mois de juin dernier, une concertation avec les professionnels, les personnes concernées et leurs aidants visant à apporter des réponses adaptées aux besoins du territoire. Quatre axes ont été retenus : améliorer l’information et l’orientation, simplifier l’accès aux droits et aux prestations, personnaliser et coordonner les parcours, et mieux prévenir les fragilités en repérant les personnes qui ont besoin d’aide.

Le Département porte également une attention particulière aux habitants des zones rurales, dont l’éloignement des services peut compliquer l’accès à l’accompagnement.