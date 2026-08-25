Deux nouvelles médailles pour les Brasseurs de Lorraine

Alors que la brasserie mussipontaine, créée en 2003 par deux ingénieurs brasseurs, brille régulièrement à Londres depuis des années, la dernière participation aux World Beer Awards a été de nouveau couronnée de succès. Pour cette nouvelle édition, deux belles distinctions ont été décrochées, à l’image de leur bière IPA qui a remporté l'aregnt pour sa première participation au concours. La seconde bière primée, la Lux Divina (bière brune) rentre à la maison avec une médaille de bronze alors qu’elle avait déjà été primée au cours des cinq dernières années avec l’or en 2024. Une régularité saluée par le réseau Clair de Lorraine «très heureux de mettre à l’honneur l’un de nos producteurs partenaires aussi engagés et passionnés, qui contribuent chaque jour à faire vivre et rayonner le savoir-faire lorrain».





Des bières à déguster en été comme en hiver

Reprise sous la forme de Société coopérative et participative (Scop) par une équipe de vingt-six collaborateurs depuis tout juste un an, Clair de Lorraine, spécialisée dans la vente de produits du terroir régional prépare d’ores et déjà les fêtes de fin d’année. Et pour cause, les actions de communication pour la commande de paniers de Noël pour les collectivités, les associations ou les entreprises ont démarré au plein cœur de l’été, avec un message clair : «une attention locale et gourmande» avec la mise en ligne du catalogue de paniers et des produits référencés, parmi eux les bières des Brasseurs de Lorraine récemment primées.