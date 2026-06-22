Moselle Attractivité a participé à l’inauguration du nouveau bâtiment de 600 m² de DGREEN, une entreprise mosellane spécialisée dans l’entretien et l’aménagement des espaces verts et sportifs dans le Grand Est. Fondée en 2016, la société emploie une dizaine de salariés et intervient sur des projets variés, allant de l’entretien de terrains de sport et de golf à des travaux de plantation, de tonte, d’élagage et d’abattage.

Ce nouvel équipement accompagne le développement de l’entreprise et s’inscrit dans une démarche de valorisation des ressources. Les arbres et déchets végétaux collectés lors des interventions sont notamment transformés en bois de chauffage, en copeaux ou en compost, dans une logique de réemploi des matériaux.

Ce projet de développement a bénéficié d’un soutien financier de 30 000 euros dans le cadre du dispositif Aide mosellane à l’immobilier d’entreprise (AMIE57). Cette subvention a été cofinancée à parts égales par la Communauté d’Agglomération de Sarreguemines Confluences et le Département de la Moselle, représentés lors de l’inauguration par Pierre-Jean Didiot, vice-président de la CASC et conseiller départemental. Moselle Attractivité a également accompagné l’entreprise dans le montage et l’instruction du dossier.

En parallèle de l’inauguration, une journée technique a réuni plusieurs partenaires et fournisseurs. Des démonstrations de matériels ont été organisées à destination des élus, des services techniques et des représentants du monde sportif. Parmi les structures présentes, on citera notamment Team Kimmel, Ferme Zellen, Neu Trasanit, et LMF Motoculture.