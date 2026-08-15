Embranchements, le festival de l’arbre revient début septembre à Nancy

Mieux comprendre les arbres et mieux les préserver ! C’est tout l’objectif du festival Embranchement porté par la Ville de Nancy.

La quatrième édition est annoncée du 5 au 9 septembre prochain au parc de la pépinière et dans plusieurs lieux de Nancy.

Expositions, conférences, rencontres, animations et un colloque international réunissant experts, chercheurs et gestionnaires d’espaces arborés sont annoncés.

«Ce festival invite habitants et visiteurs à porter un nouveau regard sur ces êtres vivants essentiels à nos paysages», assurent les organisateurs.

Tout le programme sur le : https://www.nancy.fr/accueil