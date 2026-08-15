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Embranchements, le festival de l’arbre revient début septembre à Nancy

L’arbre sous toute ses facettes ! Du 5 au 9 septembre, le festival Embranchements revient au parc de la pépinière et dans plusieurs lieux de Nancy. Une quatrième édition consacrée à l’arbre et au bois à découvrir sous différents angles. 

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© Ville de Nancy. Le festival Embranchements de septembre permettra de découvrir les microarchitectures en bois réalisées dans le cadre des Défis du bois installés depuis juin au parc de la pépinière.

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Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 15 août 2026 - Mis à jour le 15 août 2026

Mieux comprendre les arbres et mieux les préserver ! C’est tout l’objectif du festival Embranchement porté par la Ville de Nancy.

La quatrième édition est annoncée du 5 au 9 septembre prochain au parc de la pépinière et dans plusieurs lieux de Nancy. 

Expositions, conférences, rencontres, animations et un colloque international réunissant experts, chercheurs et gestionnaires d’espaces arborés sont annoncés.

«Ce festival invite habitants et visiteurs à porter un nouveau regard sur ces êtres vivants essentiels à nos paysages», assurent les organisateurs. 

Tout le programme sur le : https://www.nancy.fr/accueil