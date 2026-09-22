En politique étrangère, le RN en panne de rupture

A l'approche de la présidentielle, Marine Le Pen se fait fort de présenter un "programme de rupture" avec son prédécesseur. Mais de l'Ukraine à l'Europe, jusqu'aux Etats-Unis, le Rassemblement national rentre un peu dans le rang, à quelques mois de la fin du décennat d'Emmanuel Macron.

La conquête du pouvoir n'en finit pas de faire bouger la ligne du RN. Dernier exemple en date ce week-end, avec un communiqué au ton inhabituellement virulent à l'encontre de la Russie, accusé d'"acte hostile" après la prise de contrôle de filiales locales de groupes français.

"La politique étrangère de la France (...) ne saurait être déterminée à Moscou", insistent - d'une même voix - Marine Le Pen et Jordan Bardella, jurant de ne céder à "aucune provocation (ni) aucune action de déstabilisation" du Kremlin, prêt à toutes les "actions hybrides" pour atteindre "ses buts de guerre en Ukraine"

Une vraie lettre de rupture avec le régime de Vladimir Poutine, qui avait reçu Mme Le Pen en gage d'adoubement avant l'élection de 2017. En retour, la cheffe de file de l'extrême droite française a continué de légitimer l'annexion de la Crimée, et son parti n'a voté aucune des sanctions européennes depuis l'invasion terrestre de 2022.

La réplique outragée n'a pas tardé : le Kremlin a fait savoir par son porte-parole qu'il était "catégoriquement en désaccord", tandis que l'ex-président russe Dmitri Medvedev a taxé le RN de "russophobie".

Mais pour le parti à la flamme, qui prétend diriger le pays dès l'an prochain, il devenait impossible d'ignorer la "dégradation de la situation sécuritaire". Surtout après la dernière réunion dans une salle de crise de l'Elysée, où les principaux candidats et chefs de partis ont eu droit à un exposé par les patrons du renseignement en personne.

Un briefing sans Marine Le Pen, qui avait préféré maintenir un déplacement de campagne. Envoyé à sa place, Jordan Bardella était resté arc-bouté sur le sujet brûlant du prix des carburants. Sans doute fallait-il rattraper le coup, quitte à reprendre les arguments du pouvoir en place.

Tout changer, rien briser

Quelques jours plus tôt, déjà, Mme Le Pen avait admis que "c'est Emmanuel Macron qui a raison" de ne pas envoyer de Rafale tricolores pour protéger le ciel ukrainien - contrairement au souhait d'un Raphaël Glucksmann, par exemple.

"Cet acte pourrait nous faire basculer dans la cobelligérance", dit-elle.

Sur l'aide financière à Kiev aussi, le discours a dû être modulé. Le soutien sera réduit pour des raisons budgétaires.

Mais sans "couper le robinet" comme l'a suggéré son lieutenant Louis Aliot. "On peut continuer à former leurs soldats, à leur apporter du matériel pour pouvoir se défendre", concède-t-elle.

Mieux encore, "nous tiendrons les engagements qui ont été pris (pour) soutenir l'Ukraine d'un point de vue humanitaire" ou encore "dans les sanctions contre la Russie qui n'ont pas d'impact contre les intérêts de la France", a affirmé le député Thomas Ménagé mardi sur franceinfo.

L'alignement atteste d'une volonté de se recentrer, comme sur d'autres sujets emblématiques. Le rapport à l'Europe en particulier: après avoir renoncé à la sortie de l'UE et de l'euro, le RN prétend désormais "tout changer sans rien briser", porté par sa propre dynamique électorale et celle de ses alliés en Europe.

Changement de posture assumé par Jordan Bardella, qui répète qu'"on ne quitte pas la table du jeu quand on est sur le point de gagner la partie". De préférence avec ses propres règles, puisque le RN entend placer - par référendum - la constitution française au-dessus du droit communautaire.

Les contradictions n'empêchent pas le parti de s'amender quand les circonstances l'exigent. Sa volte-face sur Donald Trump en début d'année l'a bien illustré: après s'être félicité d'un "vent de liberté" lors de la réélection du président américain, M. Bardella s'est retrouvé à prôner le "rapport de force" face aux velléités guerrières des Etats-Unis, du Venezuela à l'Iran en passant par le Groenland.

"Une forme d'impérialisme" également dénoncée par Mme Le Pen, qui a tourné le dos à celui qui l'avait pourtant soutenue après sa première condamnation judiciaire. "Il a fait exactement l'inverse de ce qu'il avait promis", explique-t-elle.