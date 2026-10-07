https://www.francealzheimer.org/saoneetloire/France Alzheimer Saône-et-Loire propose une nouvelle formation à destination des aidants du Creusot et des communes voisines. Le programme vise à leur apporter des repères pour mieux comprendre la maladie et adapter leur accompagnement au quotidien. Les séances se dérouleront à la Maison des associations Guynemer, située rue Guynemer, au Creusot.

La formation est programmée sur cinq mercredis, les 28 octobre, 4, 18 et 25 novembre, puis le 2 décembre 2026. Chaque rencontre aura lieu de 14h00 à 17h00. L’objectif est également de permettre aux proches d’échanger autour des difficultés rencontrées dans l’accompagnement d’une personne malade.



Une formation gratuite sur inscription

Les séances seront animées par un psychologue et un bénévole formé par France Alzheimer. La participation est gratuite, mais les personnes intéressées doivent s’engager à suivre l’ensemble des cinq rendez-vous. Le nombre de places étant limité, une inscription préalable est obligatoire.

Les aidants souhaitant participer peuvent contacter France Alzheimer Saône-et-Loire au 07 88 41 36 88 ou par courriel à contact71@francealzheimer.org. L’association propose également sur son site des informations sur ses activités dans le département ainsi que son programme d’actions pour 2026.