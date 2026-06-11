France Travail et la CPME 71 unissent leurs actions pour les PME

Dans le cadre de la CAP 26 organisée à Chalon-sur-Saône, la CPME 71 et France Travail ont signé une convention de coopération. L’objectif affiché est de replacer les PME locales au centre des politiques de l’emploi. Cette démarche part d’un constat partagé : les très petites et moyennes entreprises ne disposent pas, la plupart du temps, de services de ressources humaines structurés. Elles rencontrent donc des difficultés récurrentes pour recruter et gérer leurs besoins en main-d’œuvre.

France Travail entend ainsi renforcer sa présence de terrain et développer un accompagnement plus direct. L’organisme met en avant la nécessité de répondre à des besoins quotidiens et concrets, en adaptant ses interventions aux réalités des entreprises locales.

Recrutement adapté aux entreprises locales

Au-delà de la proximité, la convention vise aussi une évolution des méthodes de recrutement. France Travail souhaite ajuster ses outils de sélection afin de mieux répondre aux attentes des PME, notamment en adaptant des dispositifs initialement conçus pour de grandes structures. Les recrutements par simulation ou les mises en situation devraient être davantage orientés vers des entreprises à taille humaine.

Du côté de la CPME 71, cette coopération est présentée comme une réponse à un besoin exprimé par les adhérents, souvent dépourvus de ressources internes dédiées aux RH. L’enjeu est de mieux faire correspondre l’offre et la demande d’emploi dans un territoire marqué par une forte recherche de main-d’œuvre, tout en fluidifiant les échanges entre entreprises et service public de l’emploi.