Artisanat
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Dossier

Fromagerie Les Frères Bernard : la Côte d’Opale sur un plateau

Implantée au cœur de la Côte d’Opale, à Wierre Effroy, la fromagerie Les Frères Bernard se veut un fier représentant du territoire à travers son savoir-faire. Au point de nommer ses créations du nom des villes alentours pour s’ancrer toujours plus dans le local. Rencontre. 

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 18 juin 2026 - Mis à jour le 18 juin 2026
<p>Lorsque l’on pense à la Côte d’Opale, on voit surtout les plages, les marais et les falaises, avec, juste en face, les côtes anglaises. Le fromage n’est pas forcément ce qui représente le plus, de prime abord, ce territoire. Pourtant, la fromagerie Les Frères Bernard y est parfaitement implantée depuis plus de 30 ans, lancée par Antoine et Joachim Bernard. </p><p>Si le premier a cédé sa place, le second est toujours aux commandes de l’entreprise, qui «<em>collecte et achète du lait dans les fermes du Boulonnais, avant de le transformer en fromages que l’on crée nous-mêmes</em>», sur deux s.

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