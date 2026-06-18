Fromagerie Les Frères Bernard : la Côte d’Opale sur un plateau

Artisanat
Nancy : Le Comptoir de Mathilde ouvre sa première boutique en Meurthe-et-Moselle
18/06/2026 L.R
Nancy (54)
Implantée au cœur de la Côte d’Opale, à Wierre Effroy, la fromagerie Les Frères Bernard se veut un fier représentant du territoire à travers son savoir-faire. Au point de nommer ses créations du nom des villes alentours pour s’ancrer toujours plus dans le local. Rencontre.
Joachim Bernard, co-fondateur de la fromagerie. ©Léna Heleta
La fromagerie à Wierre-Effroy. ©Léna Heleta
©Léna Heleta
©Léna Heleta
©Léna Heleta
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
Artisanat
18/06/2026 L.R
Nancy (54)
Artisanat
18/06/2026 La Rédaction
Hauts-de-France
Retrouvez la fiche complète de la commune de Wierre-Effroy avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune