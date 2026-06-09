Vilogia a adopté le 5 juin dernier une organisation avec conseil d’administration et direction générale. À cette occasion, Frédéric Lauprêtre a été nommé directeur général, tandis que Gérard Meauxsoone prend la présidence du CA. Cette nouvelle gouvernance doit accompagner les ambitions de développement de Vilogia dans un contexte de transformation du logement social.

Expert reconnu du logement social, Frédéric Lauprêtre est diplômé de l’École Polytechnique et de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique. Il débute sa carrière dans l’ingénierie financière à Paris et à Londres, avant de rejoindre le courtier en ligne Fortuneo dès sa création. Il intègre ensuite le groupe Edmond de Rothschild, où il occupe pendant plus de dix ans des fonctions de responsable en gestion d’actifs structurés puis de directeur du développement durable. En 2014, il fonde le cabinet Impact Logement Conseil. Puis rejoint Action Logement Groupe en 2018.

Frédéric Lauprêtre rejoint Vilogia en mai 2023 en tant que directeur de l’accompagnement stratégique, avant d’intégrer le directoire en juin 2024. Il est depuis janvier 2025 directeur de la stratégie outre-MEL. Parallèlement, il est engagé de longue date dans des initiatives en faveur des jeunes des quartiers populaires et de l’accès au logement, en tant que président des associations GRAJAR et Bail pour Tous.

Gérard Meauxsoone, nouveau président

Entrepreneur et figure de l'écosystème économique des Hauts-de-France, Gérard Meauxsoone dirige de 1983 à 2025 Les Cafés Méo, entreprise familiale fondée en 1928 avant la reprise par son fils Edgar. Sous son impulsion, cette PME devient un groupe agroalimentaire d'envergure nationale, notamment grâce à sa fusion avec Fichaux Industries en 2012.

Parallèlement à sa carrière industrielle, il s'investit dans les réseaux entrepreneuriaux et les structures de financement du tissu économique régional. Il prend la présidence du Groupe IRD en 2014, où il défend un modèle d'investissement de proximité au service des entreprises régionales. Juge consulaire de longue date, il préside le Tribunal de commerce de Lille entre 2008 et 2012, puis à nouveau à partir de 2025. Gérard Meauxsoone est par ailleurs administrateur du Groupe Vilogia depuis 2014.

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