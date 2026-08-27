Groupe Diruy : 70 ans et en pleine croissance

En bref

Entreprise familiale créée en 1955 à Amiens par Michel Diruy, elle repose avec sa présidente Suzy Diruy, représentante de la troisième génération, sur de solides fondations et une confiance locale en béton. Le groupe Diruy poursuit sa croissance dans les Hauts-de-France et s’engage dans un plan de développement ambitieux sur cinq ans, symbolisé par l’ouverture de deux nouvelles agences et l’acquisition de Déco Stores à Bailleul.