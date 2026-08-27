Groupe Diruy : 70 ans et en pleine croissance

Entreprises
Des managers en difficulté et en quête de solutions
27/08/2026 Morgan Gheeraert
Saint-Quentin (02)
Entreprise familiale créée en 1955 à Amiens par Michel Diruy, elle repose avec sa présidente Suzy Diruy, représentante de la troisième génération, sur de solides fondations et une confiance locale en béton. Le groupe Diruy poursuit sa croissance dans les Hauts-de-France et s’engage dans un plan de développement ambitieux sur cinq ans, symbolisé par l’ouverture de deux nouvelles agences et l’acquisition de Déco Stores à Bailleul.
La présidente Suzy Diruy et le directeur général Benoît Debusschere exposent leur projet de développement.
Le showroom Déco Stores de Bailleul, nouvelle vitrine du groupe Diruy. © Diruy
Les stores anti-chaleur ou «screens», solution en plein boum face au réchauffement climatique. © Diruy
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