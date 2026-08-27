Entreprises
Amiens (80) Amiens (80)
En bref

Groupe Diruy : 70 ans et en pleine croissance

Entreprise familiale créée en 1955 à Amiens par Michel Diruy, elle repose avec sa présidente Suzy Diruy, représentante de la troisième génération, sur de solides fondations et une confiance locale en béton. Le groupe Diruy poursuit sa croissance dans les Hauts-de-France et s’engage dans un plan de développement ambitieux sur cinq ans, symbolisé par l’ouverture de deux nouvelles agences et l’acquisition de Déco Stores à Bailleul.

Réservé aux abonnésRéservé aux abonnés
Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 27 août 2026 - Mis à jour le 27 août 2026
<p>L’entreprise spécialisée dans la menuiserie extérieure et les protections solaires étend son maillage territorial dans les Hauts-de-France avec l’ouverture de deux nouvelles agences à Abbeville et Boulogne-sur-Mer. Diruy acquiert en même temps la concession Déco Stores sur le territoire de Bailleul dans le Nord. Le groupe compte désormais sept points de vente sur trois régions (Hauts-de-France, Normandie, Île-de- France), affichant également l’enseigne Art &amp; Fenêtres pour cinq d’entre eux depuis leurs rachats en janvier dernier.</p><p>Avec l’ouverture des agences d’Abbeville et Boulogne.

La lecture de cet article est réservée aux abonnés

  • Accédez à tous les contenus abonnés
  • Soutenez une rédaction locale et indépendante
  • Offre découverte à partir de 3€ / mois

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte