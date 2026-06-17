La signature de la nouvelle convention entre la Région et le FIPHFP s’inscrit dans une politique publique déjà structurée. La collectivité emploie plus de 4 650 agents, dont une part importante dans les établissements scolaires, notamment en Saône-et-Loire où les lycées constituent un pan significatif des effectifs régionaux. Avec un taux de plus de 12% d’agents en situation de handicap, la Région dépasse largement le seuil légal fixé à 6%.



Le plan 2026-2029 repose sur six axes : recrutement, reclassement, maintien dans l’emploi, formation, sensibilisation et accessibilité numérique. Un budget d’environ 1,7 million d’euros est prévu, dont une part financée directement par la collectivité. L’ambition est de structurer une politique homogène sur l’ensemble du territoire.

Maintien dans l’emploi et objectifs de recrutement

Le dispositif prévoit le recrutement de 64 personnes en situation de handicap entre 2026 et 2029, dont 11 apprentis. L’accent est également mis sur l’accompagnement des agents déjà en poste afin de sécuriser leur parcours professionnel et d’adapter leurs conditions de travail.



Le maintien dans l’emploi représente un volet central, doté de plus de 812 000 euros. Ces moyens permettront notamment d’adapter les postes et de financer des dispositifs d’aide humaine lorsque nécessaire. Dans des territoires comme la Saône-et-Loire, où les agents interviennent dans des établissements parfois éloignés des grands centres administratifs, ces adaptations sont considérées comme essentielles pour garantir une égalité de traitement.



Cette politique vise à installer durablement une culture de l’inclusion dans la fonction publique territoriale, en l’ancrant dans le fonctionnement quotidien des services.