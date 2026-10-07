Hauts-de-France : 40 000 euros pour soutenir huit projets ruraux

Le jury du Prix des Dynamiques et Solidarités Rurales 2026 a rendu son verdict. Les huit lauréats seront dévoilés ce 6 octobre, avec à la clé une enveloppe globale de 40 000 euros, soit une moyenne de 5 000 euros par projet si elle est répartie à parts égales. Ce soutien financier doit accompagner des initiatives contribuant aux dynamiques rurales dans les Hauts-de-France. Le dispositif repose sur le soutien de plusieurs partenaires financiers, parmi lesquels le CESER Hauts-de-France, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France, la Région Hauts-de-France, la Banque des Territoires, Cerfrance Hauts-de-France, EDF, La Poste et la Fédération Française Sports pour Tous. Au-delà de la dotation, ce prix met en lumière des projets locaux qui participent à la vie économique et sociale des communes et des territoires ruraux.

Les projets locaux au cœur des territoires ruraux

Le soutien financier aux initiatives rurales s'inscrit dans un mouvement plus large de valorisation des projets de proximité. Associations, acteurs économiques, collectivités et structures locales peuvent contribuer au maintien et au développement des services, des activités et du lien social dans les territoires. À travers ce prix, les Hauts-de-France associent ainsi plusieurs acteurs publics, bancaires et économiques au financement de projets ruraux. Les huit lauréats permettront de mesurer concrètement les initiatives retenues cette année et les besoins auxquels elles répondent. Ces projets peuvent aussi soutenir l’activité locale en générant de nouveaux services, en consolidant des emplois ou en favorisant les dépenses au sein des communes concernées.



