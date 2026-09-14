Hauts-de-France : la Sécurité sociale recrute 89 profils









La Sécurité sociale s’affirme comme un employeur de proximité majeur dans les Hauts-de-France. Présente dans les grandes métropoles de Lille et d’Amiens comme dans les territoires littoraux, ruraux et industriels, elle assure chaque jour l’accès aux droits, l’accompagnement des parcours de vie, la protection de la santé, le soutien aux familles et le financement du modèle social.





Son réseau régional compte 19 organismes, parmi lesquels neuf caisses primaires d’assurance maladie, cinq caisses d’allocations familiales, deux Urssaf, une Carsat et une Ugécam, ainsi que la Caisse nationale des allocations familiales. Au total, 11 896 collaborateurs travaillent dans la région, qui représente 8,2 % des effectifs nationaux de la Sécurité sociale. Les femmes constituent 79 % des effectifs et les hommes 21 %.





L’institution propose actuellement 89 opportunités professionnelles dans des domaines variés : relation avec les usagers, action sociale, santé, contrôle, lutte contre la fraude, juridique, finance, statistiques, informatique, communication, ressources humaines, logistique ou encore direction. Ces recrutements illustrent la diversité des métiers nécessaires au fonctionnement du service public social.





Plusieurs rendez-vous sont prévus durant la Semaine de l’emploi à la Sécurité sociale. Des interventions auront lieu à Roubaix, Beauvais, Amiens, Wormhout et dans l’Aisne, tandis qu’un forum de l’emploi de la Caf du Nord est annoncé le 25 septembre 2026. Des responsables régionaux présenteront les perspectives de recrutement et les missions proposées. Les candidats peuvent consulter les offres et découvrir les métiers sur le site lasecurecrute.fr.