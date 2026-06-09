«La crise n’est plus une exception». C’est par ces mots que Grégory Stanislawski, directeur des études économiques de la CCI Hauts-de-France, présente le résultat de son travail autour de la perception des dirigeants et des impacts du conflit sur la conjoncture économique. «Les entreprises doivent donc travailler sous contrainte de crises permanentes, qui les obligent à évoluer», poursuit-il.

Car les crises et les chocs se succèdent depuis six ans maintenant, ce qui impacte fortement le moral des dirigeants. 62 % d’entre eux, interrogés, indiquent avoir un état d’esprit négatif, qui mêle inquiétude et lassitude. Une hausse de 7 points en à peine trois mois, qui se ressent particulièrement dans les secteurs du transport et du BTP. Ces conflits, notamment au Moyen-Orient, impactent toute l’économie, à commencer par le coût de l’énergie, qui joue également sur les investissements, puisque ces derniers sont reportés face aux incertitudes. D'autant plus que 58 % des dirigeants assurent que le conflit présente un impact économique sur l’entreprise.

Des éclaircies pour les entrepreneurs

Premier impact : le chiffre d’affaires. 49 % des dirigeants indiquent que leur chiffre d’affaires a baissé par rapport à l’an dernier. Un record selon l’étude, en dehors des années Covid. Des difficultés qui se ressentent sur les défaillances d’entreprises régionales. Si elles restent stables au premier trimestre 2026 (1 302), le nombre d’emplois impactés est bien plus important (6 425 emplois), car les entreprises concernées sont plus grandes.

Paradoxalement, le nombre de créations d’entreprises n’a jamais été aussi important, avec 71 783 créations en 2025, soit une hausse de 2,7 %. Un autre record, porté par les micro-entreprises qui font preuve «d’une grande volonté d’entreprendre après des années de retard», explique Philippe Hourdain, Président de la CCI Hauts-de-France.

Dans l’optique de remettre en selle les entreprises du territoire et de répondre aux défis de recrutement, notamment à Dunkerque, la CCI Hauts-de-France veut pousser les PME régionales à se présenter sur les grands chantiers de la réindustrialisation. De plus, les exportations au départ des Hauts-de-France restent au niveau, toujours selon l’étude de la CCI, avec une hausse de 4 % en 2024/2025. La région conforte donc l’international comme pilier solide de son économie.